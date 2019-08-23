Вячеслав Войнов: Узнал, какие «Авангард» имеет на меня планы, и мне это отлично подошло

Защитник Вячеслав Войнов рассказал о том, почему решил продолжить карьеру в «Авангарде».
«Когда я узнал о количестве игр, которые должен пропустить в НХЛ, то не было сомнений: я останусь в КХЛ, – приводит слова Войнова официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – И вот получилось подписать контракт с «Авангардом».
На это решение повлиял президент клуба Максим Сушинский. Мы с ним лично побеседовали, все обсудили. Я услышал все, что хотел. Узнал, какие «Авангард» имеет на меня планы. И мне это отлично подошло. Поэтому я здесь».
Напомним, 29-летний Войнов, пропустивший прошлый сезон, дисквалифицирован в НХЛ на 41 матч.
В 2015 году он провел два месяца в тюрьме по делу о домашнем насилии в отношении своей супруги.
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