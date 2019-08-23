Валерий Брагин: Довольны отношением к делу и работой Амирова, Ротенберга и Пыленкова

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин высказался о составе команды на «Турнир четырех наций» в Перми.
«В этот раз взяли и игроков, которых хорошо знаем – они уже участвовали в чемпионате мира в Ванкувере, и тех, кто игрой за свои клубы заслужили шанс продемонстрировать свои навыки на уровне молодежной сборной, – приводит слова Брагина официальны сайт ФХР, – впервые в официальных матчах за молодежную сборную сыграют нападающие Родион Амиров, Павел Ротенберг, защитник Даниил Пыленков. Их отношением к делу и работой на сборе, как и остальными ребятами, мы довольны».
Напомним, сборная России сыграет в Перми с Чехией (23 августа), Швецией (24 августа) и Финляндией (25 августа).
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