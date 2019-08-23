Федор Канарейкин – о дисквалификации Кузнецова: Жаль терять такого мастера на такой длительный срок Российский специалист Федор Канарейкин прокомментировал дисквалификацию российского нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова.

- Если дисквалификация последовала, это серьезное решение. Чисто в спортивном плане очень жаль терять такого мастера на такой длительный срок. Очень жаль. Нет слов, если потеряем такого мастера в расцвете сил и своей карьеры, - приводит слова Канарейкина News.ru.

Напомним, что в пятницу, 23 августа, ИИХФ заяивла о том, что Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за положительный результат допинг-теста на кокаин. Проба была взята 26 мая.

Таким образом, Кузнецов не сможет играть на турнирах под эгидой ИИХФ до 12 июня 2023 года.