Владимир Плющев – о дисквалификации Кузнецова: Ничего подобного в сборной России не происходило Российский специалист Владимир Плющев прокомментировал дисквалификацию российского нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова.

- Ничего подобного в сборной России не происходило! Не то что наркотики, даже об алкоголе речи не идет. Очевидно, что у него обнаружили остаточные явления, - передает слова Плющева RT.

Напомним, что в пятницу, 23 августа, ИИХФ заявила о том, что Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за положительный результат допинг-теста на кокаин. Проба была взята 26 мая.

Таким образом, Кузнецов не сможет играть на турнирах под эгидой ИИХФ до 12 июня 2023 года.