«Авангард» уступил «Йокериту» на турнире Пучкова Хоккеисты «Йокерита» одержали победу над «Авангардом» в матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова со счетом 4:3.

В составе финского клуба дубль оформил Йеспер Йенсен (37-я и 52-я минуты), еще по одной заброшенной шайбе на свой счет записали Матиас Мюттюнен (26) и Брайан О’Нилл (29). У омской команды точными бросками отличились Тэйлор Бек (27 и 35) и Павел Дедунов (19).