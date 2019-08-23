Александр Медведев: Не хотелось, чтобы Кузнецов остался без поддержки Бывший президент КХЛ Александр Медведев выразил надежду, что нападающий Евгений Кузнецов не останется без поддержки.

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- Печальные известия. Срок дисквалификации — четыре года, это может быть срок спортивной карьеры. Я знаю, что Кузнецов признал результаты. Это означает, видимо, что он не будет подавать апелляцию.

Дисквалификация распространяется на соревнования под эгидой IIHF, но как себя в этой ситуации поведет НХЛ... Крайне не хотелось, чтобы Евгений остался без поддержки , - цитирует Медведева «РИА Новости».

Напомним, что в пятницу, 23 августа, ИИХФ заявила о том, что Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за положительный результат допинг-теста на кокаин.