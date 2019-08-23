«Металлург» переиграл «Куньлунь» на Мемориале Ромазана Хоккеисты «Металлурга» одержали победу над «Куньлунем» в матче предсезонного турнира памяти Ивана Ромазана со счетом 3:2.

В составе магнитогорской команды заброшенными шайьами отметились Сергей Мозякин (27-я минута), Денис Паршин (34-я) и Никита Рожков (60-я). У китайского клуба точными бросками отличились Тайлер Вонг (11-я) и Олли Палола (52-я).

Добавим, что следующий матч на турнире «Металлург» проведет в воскресенье с «Трактором», а «Куньлунь» сыграет против «Сибири».