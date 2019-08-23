Кирилл Капризов: Последний год контракта - стимул показать себя Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов рассказал о дополнительной мотивации перед новым сезоном в КХЛ.

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- Естественно, последний год контракта - стимул показать себя. Каждый матч хочется лучше играть, это дополнительная мотивация, - приводит слова Капризова ТАСС.

Добавим, что Капризов выступает за ЦСКА с 2017 года, ранее он играл за «Салават Юлаев» и новокузнецкий «Металлург».