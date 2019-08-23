«Локо» взял верх над сборной AJHL на Кубке мира среди молодежных команд Хоккеисты «Локо» обыграли сборную, составленную из игроков юниорской лиги провинции Альберта (AJHL) в первом матче Кубка мира среди молодежных команд со счетом 3:2

Новости СМИ2 В составе ярославского клуба заброшенными шайбами отметились Максим Денежкин (40-я минута), Кирилл Слепец (43) и Илья Миронов (59). У сборной AJHL точными бросками отличились Картер Савуа (3) и Жереми Жерве (5). Добавим, что в следующем матче турнира «Локо» 25 августа сыграет против швейцарского «Давоса», сборная AJHL в этот же день встретится со шведским «МОДО».