Валерий Брагин: Отдельными отрезками молодежная сборная России играла неплохо

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу над Чехией (4:1) на «Турнире четырех наций» в Перми.
«Первая игра часто получается моментами сумбурная, – приводит слова Брагина официальный сайт ФХР. – Моментами команда играла неплохо.
Конечно, большое удаление в третьем периоде немного смазало впечатление, ребята прекрасно понимают, что так делать нельзя. Но отдельными отрезками мы действовали неплохо».
Напомним, в составе сборной России голы забили Павел Дорофеев, Кирилл Марченко, Иван Морозов и Станислав Романов. В субботу во втором матче Россия сыграет со Швецией.
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