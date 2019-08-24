Валерий Брагин: Отдельными отрезками молодежная сборная России играла неплохо «Молодежка» победила Чехию на «Турнире четырех наций» в Перми.

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу над Чехией (4:1) на «Турнире четырех наций» в Перми.

«Первая игра часто получается моментами сумбурная, – приводит слова Брагина официальный сайт ФХР. – Моментами команда играла неплохо.

Конечно, большое удаление в третьем периоде немного смазало впечатление, ребята прекрасно понимают, что так делать нельзя. Но отдельными отрезками мы действовали неплохо».

Напомним, в составе сборной России голы забили Павел Дорофеев, Кирилл Марченко, Иван Морозов и Станислав Романов. В субботу во втором матче Россия сыграет со Швецией.