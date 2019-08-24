Григорий Денисенко: После слов тренеров мы выходили на каждый период более подготовленными - Советский спорт
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24 августа 2019 11:25ХоккейЛипкин Антон

Григорий Денисенко: После слов тренеров мы выходили на каждый период более подготовленными

Молодежная сборная России победила Чехию на турнире четырех наций в Перми.

Форвард молодежной сборной России Григорий Денисенко подвел итоги матча с Чехией (4:1) на «Турнире четырех наций» в Перми.

«От матча остались только положительные эмоции, – приводит слова 19-летнего игрока официальный сайт ФХР. – Что говорили тренеры в перерыве? Моментами подсказывали, что нужно улучшить. Команда спокойно воспринимала их слова и выходила на каждый период более подготовленной.

Не могу сказать, что мы расслабились в третьем периоде, просто игра так складывалась. Немного подвело большое удаление на финише, мы отдали много сил».

Напомним, в составе сборной России голы забили Павел Дорофеев, Кирилл Марченко, Иван Морозов и Станислав Романов. В субботу во втором матче Россия сыграет со Швецией.

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