Григорий Денисенко: После слов тренеров мы выходили на каждый период более подготовленными Молодежная сборная России победила Чехию на турнире четырех наций в Перми.

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Форвард молодежной сборной России Григорий Денисенко подвел итоги матча с Чехией (4:1) на «Турнире четырех наций» в Перми.

«От матча остались только положительные эмоции, – приводит слова 19-летнего игрока официальный сайт ФХР. – Что говорили тренеры в перерыве? Моментами подсказывали, что нужно улучшить. Команда спокойно воспринимала их слова и выходила на каждый период более подготовленной.

Не могу сказать, что мы расслабились в третьем периоде, просто игра так складывалась. Немного подвело большое удаление на финише, мы отдали много сил».

Напомним, в составе сборной России голы забили Павел Дорофеев, Кирилл Марченко, Иван Морозов и Станислав Романов. В субботу во втором матче Россия сыграет со Швецией.