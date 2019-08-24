Юлиус Гудачек: Готов отменить «Гудашоу», если Знарок попросит - Советский спорт
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24 августа 2019 11:50ХоккейЛипкин Антон

Юлиус Гудачек: Готов отменить «Гудашоу», если Знарок попросит

После победных матчей словак устраивал шоу для болельщиков.

Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек рассказал о том, продолжатся ли при новом главному тренере Олеге Знарке его «Гудашоу» после победных матчей.

«Я еще не разговаривал с ним об этом, – сказал 31-летний словак в интервью «Известиям». – Но если тренер скажет, что ничего не будет, значит, ничего не будет. Готов отменить «Гудашоу», если Знарок попросит».

Напомним, Гудачек выступает за «Спартак» с 2018 года. В прошлом сезоне на его счету 17 побед в 45 матчах регулярного чемпионата. По традиции он оставался на льду после победных матчей и устраивал шоу для болельщиков.

Знарок возглавил «Спартак» в нынешнее межсезонье.

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