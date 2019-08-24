Дмитрий Яшкин: Хотелось бы вернуться в НХЛ, хотя об этом рано думать Чех проведет предстоящий сезон в московском «Динамо».

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Новичок «Динамо» Дмитрий Яшкин рассказал о том, что не исключает возвращения в НХЛ после сезона в составе бело-голубых.

– Хотелось бы, конечно, вернуться в НХЛ, хотя об этом еще рано думать, – приводит слова 26-летнего чешского форварда официальный сайт бело-голубых. – Сезон только начинается, и в «Динамо» будем решать свои задачи.

– Какие у тебя ожидания от команды и сезона в целом?

– У такого клуба, как «Динамо», ожидания всегда самые высокие, и у меня тоже.

Напомним, Яшкин провел пять лет в системе «Сент-Луиса», а в прошлом сезоне играл в «Вашингтоне». Всего на его счету 303 матча в НХЛ, в которых он набрал 69 (27+42) очков при показателе полезности «+12» и 88 минутах штрафа.

Контракт Яшкина с «Динамо» рассчитан на один сезон.