Дмитрий Яшкин: Хотелось бы вернуться в НХЛ, хотя об этом рано думать - Советский спорт
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24 августа 2019 11:56ХоккейЛипкин Антон

Дмитрий Яшкин: Хотелось бы вернуться в НХЛ, хотя об этом рано думать

Чех проведет предстоящий сезон в московском «Динамо».

Новичок «Динамо» Дмитрий Яшкин рассказал о том, что не исключает возвращения в НХЛ после сезона в составе бело-голубых.

– Хотелось бы, конечно, вернуться в НХЛ, хотя об этом еще рано думать, – приводит слова 26-летнего чешского форварда официальный сайт бело-голубых. – Сезон только начинается, и в «Динамо» будем решать свои задачи.

– Какие у тебя ожидания от команды и сезона в целом?
– У такого клуба, как «Динамо», ожидания всегда самые высокие, и у меня тоже.

Напомним, Яшкин провел пять лет в системе «Сент-Луиса», а в прошлом сезоне играл в «Вашингтоне». Всего на его счету 303 матча в НХЛ, в которых он набрал 69 (27+42) очков при показателе полезности «+12» и 88 минутах штрафа.

Контракт Яшкина с «Динамо» рассчитан на один сезон.

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