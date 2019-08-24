«Ванкувер» объявил о подписании контракта с голкипером Шиловым В прошлом сезоне он выступал в МХЛ за «Ригу».

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Голкипер «Риги» и юниорской сборной Латвии Артур Шилов подписал контракт новичка с «Ванкувером», сообщает официальный сайт клуба.

18-летний латвиец провел в прошлом сезоне семь матчей за ХК «Рига» в МХЛ и 20 матчей за ХС «Рига» в чемпионате Латвии. Также он выступал на юниорском чемпионате мира. В МХЛ он отразил 92,0 процента бросков при коэффициенте надежности 2,45 шайбы за игру.

В феврале этого года Шилов был в заявке рижского «Динамо» в двух матчах КХЛ с ЦСКА (0:3) и «Северсталью» (5:4 OT).

На прошедшем в июне этого года драфте «Ванкувер» выбрал Шилова в шестом раунде под общим 156-м номером.