Пи-Кей Саббэн: Если бы я был генменеджером, то взял бы Маркова в любой момент Бывший защитник «Ак Барса» может вернуться в НХЛ.

Защитник «Нью-Джерси» Пи Кей Саббэн высказался о будущем своего бывшего партнера по «Монреалю» Андрея Маркова.

«В моей карьере и успехе, которого я на данный момент добился, он сыграл невероятно важную роль, – сказал 30-летний канадец. – Он помогал мне очень много. И он, однозначно, является одним из самых моих близких в хоккее друзей. Так что я хочу, чтобы он нашел себе команду. Если бы я был генменеджером, то взял бы Марки в свою команду в любой момент».

Предыдущие два сезона 40-летний игрок обороны провел в КХЛ в составе «Ак Барса». До этого на протяжении 16 сезонов он выступал в НХЛ за «Монреаль». Всего на его счету 572 (119+453) очка в 990 матчах в лиге.