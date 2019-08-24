«Сиэттл» может определиться с названием клуба к Матчу всех звезд Команда будет выступать в НХЛ с 2021 года.

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Новый клуб НХЛ может объявить о своем названии к Матчу всех звезд, который пройдет в январе в Сент-Луисе.

«Мы занимаемся этим вопросом каждый день, – приводит официальный сайт лиги слова руководителя проекта Тода Лейвеке. – Думаю, что все решится в первом квартале следующего года. Возможно, мы объявим название в районе Матча звезд.

У меня был выбор названий еще год назад. Так что, если бы нам пришлось начать играть в 2020 году, мы были бы полностью готовы.

Болельщики вдохновляют нас, юристы следят за тем, чтобы мы не нарушали права собственности на название. А мы понимаем, кем мы хотим стать, когда вырастем».

Напомним, «Сиэтл» станет 32-м клубом НХЛ и проведет свой первый сезон в 2021-2022 годах. В июле клуб объявил о том, его генеральным менеджером станет Рон Фрэнсис.

Добавим, что Матч звезд НХЛ пройдет 24-26 января в Сент-Луисе.