Роман Ротенберг: СКА – самый успешный клуб в Европе

Заместитель председателя совета директоров СКА Роман Ротенберг рассказал о достижениях клуба.
«Наш главный актив – болельщики, их у нас уже пять миллионов по всей России, – приводит «Р-Спорт» слова Ротенберга. – Мы стали лучшим клубом КХЛ по числу зрителей. Коммерческие доходы достигли миллиарда рублей. СКА – самый успешный клуб в Европе на сегодняшний день».
В субботу в Санкт-Петербурге прошла презентация СКА перед началом нового сезона.
Напомним, в прошлом сезоне СКА дошел до финальной серии Западной конференции, где проиграл ЦСКА.
Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября. 2 сентября в своем первом матче СКА сыграет в гостях с магнитогорским «Металлургом».
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