Роман Ротенберг: СКА – самый успешный клуб в Европе В Санкт-Петербурге прошла презентация СКА.

Загрузка...

Заместитель председателя совета директоров СКА Роман Ротенберг рассказал о достижениях клуба.

«Наш главный актив – болельщики, их у нас уже пять миллионов по всей России, – приводит «Р-Спорт» слова Ротенберга. – Мы стали лучшим клубом КХЛ по числу зрителей. Коммерческие доходы достигли миллиарда рублей. СКА – самый успешный клуб в Европе на сегодняшний день».

В субботу в Санкт-Петербурге прошла презентация СКА перед началом нового сезона.

Напомним, в прошлом сезоне СКА дошел до финальной серии Западной конференции, где проиграл ЦСКА.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября. 2 сентября в своем первом матче СКА сыграет в гостях с магнитогорским «Металлургом».