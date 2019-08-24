Святослав Гребенщиков: Победа над ЦСКА придаст нам уверенности

– Вы были любимцем Питера. Теперь станете любимцем подмосковных болельщиков?
– Буду стараться завоевывать любовь болельщиков за счет своей игры.
– Приятно было забивать чемпионам?
– Конечно, приятно. Даже несмотря на то, что это был предсезонный матч. Это поможет в дальнейшем чувствовать себя увереннее и раскованнее.
– В игре с «Динамо» вашу команду подвели удаления. Сегодня «Витязь» сыграл строго.
– Да. Была такая установка перед встречей, чтобы мы как можно меньше удалялись. Команда ее выполнила, и поэтому было больше сил.
– Кубок мэра – это предсезонный турнир. Бережете силы на чемпионат?
– Нет. Просто команды играют под большой нагрузкой. К тому же пробуют какие-то новые сочетания, тактику, взаимодействия. Турнир сделан для того, чтобы подготовить команды к сезону и наиграть звенья.
– Есть конкретная установка на победу или важнее экспериментировать и пробовать новые идеи и тренерские задумки?
– Как обычно, игра идет только на победу. Это даже не обсуждается.
– Сегодня на фанатском секторе «Витязя» болельщики восхваляли команду. Что вы можете сказать своим поклонникам?
– Поддержка у нас очень хорошая. Вы видели, что только у нас приезжает целая фан-зона. Ни у «Динамо», ни у ЦСКА я такого не видел. Большое спасибо им за это.