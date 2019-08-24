Святослав Гребенщиков: Победа над ЦСКА придаст нам уверенности Нападающий «Витязя» Святослав Гребенщиков после крупной победы над ЦСКА на турнире «Кубок мэра» отметил, что было приятно забивать чемпионам.

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– Вы были любимцем Питера. Теперь станете любимцем подмосковных болельщиков?

– Буду стараться завоевывать любовь болельщиков за счет своей игры.

– Приятно было забивать чемпионам?

– Конечно, приятно. Даже несмотря на то, что это был предсезонный матч. Это поможет в дальнейшем чувствовать себя увереннее и раскованнее.

– В игре с «Динамо» вашу команду подвели удаления. Сегодня «Витязь» сыграл строго.

– Да. Была такая установка перед встречей, чтобы мы как можно меньше удалялись. Команда ее выполнила, и поэтому было больше сил.

– Кубок мэра – это предсезонный турнир. Бережете силы на чемпионат?

– Нет. Просто команды играют под большой нагрузкой. К тому же пробуют какие-то новые сочетания, тактику, взаимодействия. Турнир сделан для того, чтобы подготовить команды к сезону и наиграть звенья.

– Есть конкретная установка на победу или важнее экспериментировать и пробовать новые идеи и тренерские задумки?

– Как обычно, игра идет только на победу. Это даже не обсуждается.

– Сегодня на фанатском секторе «Витязя» болельщики восхваляли команду. Что вы можете сказать своим поклонникам?

– Поддержка у нас очень хорошая. Вы видели, что только у нас приезжает целая фан-зона. Ни у «Динамо», ни у ЦСКА я такого не видел. Большое спасибо им за это.