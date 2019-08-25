«Сибирь» обыграла «Куньлунь» в матче Мемориала Ромазана Хоккеисты «Сибири» обыграли «Куньлунь» на предсезонном турнире памяти Ивана Ромазана в Магнитогорске со счетом 2:1.

Новости СМИ2 В составе новосибирского клуба заброшенными шайбами отметились Андрей Ермаков (29-я минута) и Александр Логинов (49). У пекинской команды отличился Джейк Челиос (49). Таким образом, набрав три очка, «Сибирь» заняла третье место, «Куньлунь» с двумя очками расположился по итогам турнира на четвертом месте.