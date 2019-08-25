Артем Чмыхов: Ребята в раздевалке подкалывали меня… Защитник ЦСКА Артем Чмыхов о победе над московским «Динамо» в матче Кубка Мэра Москвы 2019.

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«Партнеры хорошо сыграли, и мне удалось забить. Ребята в раздевалке подкалывали, потому что вид у меня после заброшенной шайбы был недовольный! Не знаю, почему им так показалось… Наверное, потому что я не улыбался. Турнир закончился, предсезонка почти позади – мы в этот раз немного иначе подошли к ней, начали подготовку чуть позже, поэтому было тяжеловато последнее время, но к старту чемпионата подойдем в оптимальной форме. Получу ли место в основе ЦСКА? Тут все зависит только от меня. Надо доказывать все своей игрой. Шанс есть у каждого, нужно просто им воспользоваться», - сказал Артем Чмыхов.