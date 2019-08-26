Артем Чмыхов: После гола ребята подкалывали меня из-за того, что я даже не обрадовался ЦСКА победил «Динамо» на Кубке мэра.

Защитник ЦСКА Артем Чмыхов после матча с «Динамо» (2:1) на Кубке мэра прокомментировал свою заброшенную шайбу и оценил готовность команды к сезону.

«Партнеры неплохо сработали, – приводит слова 21-летнего игрока официальный сайт КХЛ. – После этого момента ребята подкалывали меня из-за того, что я даже не обрадовался, как будто не доволен был.

Как прошла предсезонка? У нас были достаточно тяжелые тренировки, в отличие от прошлого года, в этом мы еще и нагрузку по-другому распределили. К сезону подойдем в хорошей форме».

Отметим, что ЦСКА, одержавший на предсезонном турнире в Москве две победы в трех матчах, занял второе место, уступив по разнице заброшенных и пропущенных шайб «Динамо».

Напомним, регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября матчем ЦСКА – «Авангард».