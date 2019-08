Василевский будет играть в маске с двуглавым орлом (фото)

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский подготовил новую маску к сезону-2019/2020. Ее изображения появились в официальном твиттере НХЛ.

Маска выполнена в сине-бело-голубых цветах. На верхней части шлема изображен оскал дикой кошки, а по бокам – двуглавый орел и надпись Lightning (молния).

The details in Andrei Vasilevskiy's new mask are STUNNING.



Talk about bringing the t̶h̶u̶n̶d̶e̶r̶ lightning. ⚡😼 (Mask by @Sylabrush, photo via Sebastien Gervais) pic.twitter.com/mez5g5liuk