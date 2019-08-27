Василевский будет играть в маске с двуглавым орлом (фото) Обладатель «Везина Трофи» представил новую маску.

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский подготовил новую маску к сезону-2019/2020. Ее изображения появились в официальном твиттере НХЛ.

Маска выполнена в сине-бело-голубых цветах. На верхней части шлема изображен оскал дикой кошки, а по бокам – двуглавый орел и надпись Lightning (молния).

The details in Andrei Vasilevskiy's new mask are STUNNING.



Talk about bringing the t̶h̶u̶n̶d̶e̶r̶ lightning. ⚡😼 (Mask by @Sylabrush, photo via Sebastien Gervais) pic.twitter.com/mez5g5liuk — NHL (@NHL) August 26, 2019

Напомним, по итогам прошлого сезона 25-летний российский вратарь был признан лучшим голкипером регулярного чемпионата и стал обладателем «Везина Трофи».

В 53 матчах на счету Василевского 39 побед (из них шесть – «на ноль»), 92,5 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 2,4 гола за игру.

Добавим, что в июле Василевский подписал восьмилетний контракт с «Тампой-Бэй» на 76 миллионов долларов.