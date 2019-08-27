«Салават» победил «Автомобилист» в серии буллитов

В составе победителей две шайбы забросил Линус Умарк, у проигравших дубль оформил Артем Гареев. Победный буллит на счету Теему Хартикайнена.
Свой первый официальный матч «Автомобилист» проведет 3 сентября против «Куньлуня». Игра пройдет в Китае.
Россия против США. Харитонов и Минаков сразятся с Митрионом и Аялой в Bellator Российские бойцы сразятся с американцами в рамках турнира Bellator 225. Каковы шансы Сергея Харитонова и Виталия Минакова? 23.08.2019 18:48 ММА Ващенко Сергей Кубок мэра. Крикунов дебютирует и побеждает «Динамо» во второй раз подряд завоевало Кубок мэра. Для главного тренера Владимира Крикунова премьера на московском турнире оказалась успешной. 25.08.2019 22:16 Хоккей Домрачев Владислав Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 24.03.2019 18:30 Биатлон Кузина Наталья Кузнецова «взорвала» Цинциннати и вернулась в топ-100 Не без проблем попав в США, Светлана Кузнецова сенсационно вышла в финал крупного турнира в Цинциннати. 18.08.2019 23:07 Теннис Мысин Николай Вот это поворот. Ковалев нокаутировал небитого британца (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79 кг) Сергей Ковалев отправил в нокаут небитого ранее британца Энтони Ярда. 25.08.2019 01:44 Бокс Усачев Владислав Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это миф В новом сезоне во «взрослых» соревнованиях дебютируют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они делают прыжки в четыре оборота, которые… ничего не гарантируют. 09.08.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Молодежка Брагина досрочно победила на Турнире четырех наций в Перми Несмотря на поражение в воскресенье в заключительном матче соревнований от Финляндии – 2:4, молодежная сборная России (игроки до 20 лет) во главе с Валерием Брагиным заняла первое место на Турнире четырех наций в Перми. 25.08.2019 18:37 Хоккей Славин Виталий Гонка вооружений в РПЛ – возможность для европейских звезд перезапустить карьеру Никогда в истории российского футбола за одно трансферное окно в наши клубы не приезжало столько классных футболистов из Европы. 27.08.2019 12:30 Футбол Зибрак Артем Рейтинг тяжеловесов ММА: Харитонов приблизился к топ-10, Минаков поднялся на две позиции Более 20 российских бойцов на данный момент входят в топ-100 лучших тяжеловесов ММА. 27.08.2019 13:05 ММА Ващенко Сергей Никита Нестеров: Я читал о ситуации с Кузнецовым, но лучше об этом спросите у него Защитник ЦСКА Никита Нестеров после поражения от «Витязя» на турнире Кубок Мэра отметил хорошую игру вратаря Ильи Ежова. 24.08.2019 18:30 Хоккей Григорьевская Юлия