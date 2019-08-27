«Салават» победил «Автомобилист» в серии буллитов «Салават Юлаев» в последнем предсезонном матче обыграл в Уфе «Автомобилист» – 5:4 Б (0:0, 3:1, 1:3, 0:0, 1:0).

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В составе победителей две шайбы забросил Линус Умарк, у проигравших дубль оформил Артем Гареев. Победный буллит на счету Теему Хартикайнена.

Свой первый официальный матч «Автомобилист» проведет 3 сентября против «Куньлуня». Игра пройдет в Китае.