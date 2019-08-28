Леонид Вайсфельд: Площадки в КХЛ нужно унифицировать Известный в прошлом арбитр Леонид Вайсфельд считает, что новые хоккейные правила повысят зрелищность этого вида спорта.

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Изменения касаются положения «вне игры», взятия ворот и задержки шайбы вратарем, и будут трактоваться в пользу атакующей команды.

– Думаю, будет больше голов и увеличится зрелищность. Но в плане тактики не надо подстраиваться под новые правила. Игра станет более понятной для болельщиков. Никто же не говорит, что сейчас все побегут забивать ногами и судьи будут засчитывать такие шайбы. Но непонятные отмены и длительные просмотры будут минимизированы. Это хорошо для всех, и мне эти изменения очень нравятся.

Уменьшение площадок? Тренеры будут учитывать этот фактор и соответственно готовить ребят. Мне не очень нравится вся эта история с разными размерами площадок в целом. Их нужно унифицировать. Понимаю, что по техническим причинам это невозможно сделать, но стремиться к этому нужно, – приводит слова Вайсфельда сайт КХЛ.