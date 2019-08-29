Иван Скобрев: Приятно работать с такими лидерами, как Афиногенов Обладатель двух олимпийских медалей конькобежец Иван Скобрев рассказал о работе в хоккейном московском «Динамо».

Загрузка...

В клубе он трудится тренером по физподготовке.

– Я показываю хоккеистам правильное положение коньков и правильные первые шаги, объясняю, как рационально кататься и экономить энергию. Многие хоккеисты – например, Андрей Миронов – раньше проходили подготовку в Зальцбурге, где их обучали азам конькобежного спорта. По сравнению с хоккеистами и фигуристами конькобежцы развивают по прямой самую большую скорость.

Хоккеистам надо постоянно развиваться. Яркий пример – Макс Афиногенов. Ему 40 лет, он более десяти лет играл в НХЛ, становился чемпионом мира и призером Олимпиады, а на тесте Купера обогнал на последних ста метрах Павла Ткаченко, которому 21 год. Это характер, который не позволяет ему проиграть даже во время тренировок. Приятно работать с такими лидерами, – приводит слова Скобрева «БИЗНЕС Online».