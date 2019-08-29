«Витязь» взял реванш у московского «Динамо» В последнем матче межсезонья «Витязь» обыграл московского «Динамо» – 5:4 (1:0, 2:2, 2:2).

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Дубль в составе победителей оформил Святослав Гребенщиков.

Напомним, что на августовском Кубке мэра Москвы «Витязь» уступил бело-голубым – 1:4.

«Витязь» откроет сезон 2 сентября в Челябинске в матче против «Трактора». «Динамо» в тот же день примет «Торпедо».