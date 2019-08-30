Артемий Панарин: С Маккинноном и Ландескогом мог пошуметь, но душа лежала к «Рейнджерс» Форвард подписал семилетний контракт с клубом из Нью-Йорка.

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Форвард Артемий Панарин высказался о том, почему выбрал «Рейнджерс», а не «Колорадо», который предлагал более высокую зарплату, но менее продолжительный контракт.

«Решил отдать свои силы, здоровье и время одному клубу, – сказал 27-летний игрок в интервью «Р-Спорт». – Не хотел снова выходить на рынок свободным агентом, нервничать. Еще непонятно, как я отыграю эти три года. Вдруг не пойдет? Хотя там – с Маккинноном и Ландескогом – мог хорошо пошуметь.

Понятно, рынок бы еще вырос, мог бы заключить еще более крупный контракт. Но я послушал сердце: «Больше так жить не хочу». Тем более у меня душа лежала к «Рейнджерс».

Напомним, Панарин подписал с «Рейнджерс» семилетний контракт с годовой зарплатой в 11,642 миллиона долларов. На 27-летнего российского форварда также претендовал «Колорадо».

До этого Панарин провел четыре сезона в НХЛ: по два за «Чикаго» и «Коламбус». Всего в 322 матчах в лиге на его счету 320 (116+204) очков при показателе полезности «+63» и 102 минутах штрафа.