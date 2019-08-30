Леонид Вайсфельд: Не понимаю, за счет чего «Спартак» должен сделать прорыв

- Честно говоря, я не вижу у «Спартака» особых аргументов. Не понимаю, за счет чего эта команда должна сделать прорыв. Думаю, что никаких изменений и сдвигов не будет. Все ждут чуда от Знарка, я к нему по-человечески хорошо отношусь, но он же не волшебник, - приводит слова Вайсфельда «Чемпионат».
Напомним, что в первом матче нового сезона КХЛ «Спартак» 2 сентября на выезде сыграет против рижского «Динамо».
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