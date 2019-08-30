Хоккейный матч детских команд закончился массовой дракой (видео)

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23 килограмма и 10 литров: каким теперь будет главный трофей молодежкиМХЛ представила новый Кубок Харламова30.08.2019 14:13ХоккейКузютина Елена
Валиева: сразу 200 – и с четверным. Наша новая звезда побеждает в Куршевеле13-летняя Камила Валиева выиграла 1-й этап юниорского Гран-при-2019. Россиянка чисто исполнила четверной тулуп и преодолела гроссмейстерский рубеж в 200 баллов.24.08.2019 08:42Фигурное катаниеТигай Лев
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Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это мифВ новом сезоне во «взрослых» соревнованиях дебютируют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они делают прыжки в четыре оборота, которые… ничего не гарантируют.09.08.2019 15:00Фигурное катаниеТигай Лев
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