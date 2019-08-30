Хоккейный матч детских команд закончился массовой дракой (видео) - Советский спорт
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30 августа 2019 21:35Хоккей

Хоккейный матч детских команд закончился массовой дракой (видео)

Хоккейный матч детского турнира в Саратове между «Кометой» из Самары и клубом «Аксай» (Ростовская область) завершился массовой дракой хоккеистов 2009 года рождения.

Как сообщает «Взгляд-инфо», сразу по окончании встречи, которая прошла на льду дворца спорта «Кристалл», между игроками двух команд вспыхнула драка.

Как отмечает издание, потасовку спровоцировал игрок «Аксая», забросивший шайбу в уже оставленные вратарем соперника ворота.

Добавим, что игра завершилась со счетом 7:3 в пользу самарского клуба.

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