«Локо» вышел в финал и сразится с Канадой за Кубок 

В финал турнира вышли представители лучших молодежных команд из России и Канады – ярославский «Локо» и сборная «Альберты» (AJHL).
Россияне повторили историю годичной давности вновь победив австрийский «Ред Булл» и отправив их сражаться за бронзу - 3:1. А канадцы сенсационно обыграли выглядевших фаворитами группы финнов - 5:1.
Завтра Кубок мира найдет своего обладателя. Финальный матч пройдет на арене «Шайба» в 19 часов. Игра за третье место – в 15 часов.
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