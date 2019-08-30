«Локо» вышел в финал и сразится с Канадой за Кубок Завершились полуфинальные матчи Кубка мира по хоккею «Сириус», который проходит в Сочи.

Новости СМИ2 В финал турнира вышли представители лучших молодежных команд из России и Канады – ярославский «Локо» и сборная «Альберты» (AJHL). Россияне повторили историю годичной давности вновь победив австрийский «Ред Булл» и отправив их сражаться за бронзу - 3:1. А канадцы сенсационно обыграли выглядевших фаворитами группы финнов - 5:1. Завтра Кубок мира найдет своего обладателя. Финальный матч пройдет на арене «Шайба» в 19 часов. Игра за третье место – в 15 часов.