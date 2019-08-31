Гэри Беттмэн: Выгода нынешнего соглашения перевешивает разрушительные последствия его расторжения НХЛ не будет досрочно прерывать коллективное соглашение

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Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объяснил решение лиги не разрывать действующее коллективное соглашение с профсоюзом игроков.

«В любом трудовом соглашении стороны всегда могут указывать на моменты, которыми недовольны и хотели бы их изменить, – приводит слова Беттмэна официальный сайт лиги. – Однако наш анализ показал, что выгода от функционирования в текущих условиях, при одновременной работе с НХЛПА относительно взаимных забот, намного перевешивает разрушительные последствия разрыва соглашения после этого сезона».

Напомним, действие нынешнего договора истекает 15 сентября 2022 года. Но по его условиям у НХЛ и профсоюза игроков есть право его досрочного расторжения. До 15 сентября свое решение должен сообщить профсоюз.

Если он инициирует разрыв, то до 15 сентября 2020 года стороны должны договориться о новом соглашении или новой продолжительности действия соглашения на нынешних условиях, в противном случае в лиге будет объявлен локаут.