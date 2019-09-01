Дмитрий Чернышенко: В этот сезон впервые вступаем без долгов в клубах

- Мы в этот сезон впервые вступаем без долгов в клубах, у нас абсолютно нет долгов. К ситуации в «Адмирале» мы относимся спокойно, потому что некоторые судебные дела продолжаются, - цитирует Чернышенко ТАСС.
Напомним, что сегодня матчем между ЦСКА и «Авангардом» за Кубок открытия стартовал новый сезон в Континентальной хоккейной лиге. На данный момент завершился второй период встречи, счет 2:1 в пользу омской команды.
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