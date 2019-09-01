Дмитрий Чернышенко: В этот сезон впервые вступаем без долгов в клубах Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что на старте сезона клубы лиги не имеют финансовых задолженностей.

- Мы в этот сезон впервые вступаем без долгов в клубах, у нас абсолютно нет долгов. К ситуации в «Адмирале» мы относимся спокойно, потому что некоторые судебные дела продолжаются, - цитирует Чернышенко ТАСС.

Напомним, что сегодня матчем между ЦСКА и «Авангардом» за Кубок открытия стартовал новый сезон в Континентальной хоккейной лиге. На данный момент завершился второй период встречи, счет 2:1 в пользу омской команды.