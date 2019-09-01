Кирилл Капризов: В матче с «Авангардом» нам не хватило реализации - Советский спорт
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01 сентября 2019 19:30Хоккей

Кирилл Капризов: В матче с «Авангардом» нам не хватило реализации

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов – о причинах поражения в матче за Кубок открытия КХЛ с «Авангардом».

- Забили мало, нам не хватило реализации, голов, - цитирует Капризова ТАСС.

Напомним, что «Авангард» в воскресенье, 1 сентября, переиграл ЦСКА со счетом 3:1 и впервые в своей истории стал обладателем Кубка открытия.

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