Кирилл Капризов: В матче с «Авангардом» нам не хватило реализации Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов – о причинах поражения в матче за Кубок открытия КХЛ с «Авангардом».

Новости СМИ2 - Забили мало, нам не хватило реализации, голов, - цитирует Капризова ТАСС. Напомним, что «Авангард» в воскресенье, 1 сентября, переиграл ЦСКА со счетом 3:1 и впервые в своей истории стал обладателем Кубка открытия.