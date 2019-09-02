Коди Фрэнсон: «Авангард» способен вновь провести хороший чемпионат - Советский спорт
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02 сентября 2019 09:56ХоккейЛипкин Антон

Коди Фрэнсон: «Авангард» способен вновь провести хороший чемпионат

«Ястребы» обыграли ЦСКА в первом матче сезона в КХЛ.

Защитник «Авангарда» Коди Фрэнсон подвел итоги стартового матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (3:1) на «ЦСКА Арене» в Москве.

«Думаю, мы провели качественный матч и заслуженно победили, – приводят «Известия» слова 32-летнего канадца. – Но это только начало сезона, и нам нельзя расслабляться.

«Авангард» способен вновь провести хороший чемпионат, но для этого нужно в каждой игре показывать тот хоккей, что мы продемонстрировали против ЦСКА».

Напомним, Фрэнсон оформил дубль в ворота действующих обладателей Кубка Гагарина. На 20-й минуте он сравнял счет, а на 59-й – отправил шайбу в пустые ворота.

Следующий матч «Авангард» проведет 6 сентября с «Северсталью» в Балашихе.

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