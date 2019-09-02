Барбашев договорился с «Сент-Луисом» о двухлетнем контракте Обладатель Кубка Стэнли остается в команде.

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Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев договорился с клубом о подписании двухлетнего контракта, сообщает официальный сайт «блюзменов».

Средняя зарплата 23-летнего российского нападающего за эти два сезона составит 1,475 миллиона долларов.

Барбашев выступает в системе «Сент-Луиса» с 2015 года. В прошлом сезоне он сыграл в 80 матчах регулярного чемпионата и набрал 26 (14+12) очков при показателе полезности «–4» и 17 минутах штрафа. В плей-офф на его счету шесть (3+3) очков, показатель полезности «0» и четыре минуты штрафа.

Вместе с «Сент-Луисом» Барбашев стал обладателем Кубка Стэнли.