Барбашев договорился с «Сент-Луисом» о двухлетнем контракте

Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев договорился с клубом о подписании двухлетнего контракта, сообщает официальный сайт «блюзменов».
Средняя зарплата 23-летнего российского нападающего за эти два сезона составит 1,475 миллиона долларов.
Барбашев выступает в системе «Сент-Луиса» с 2015 года. В прошлом сезоне он сыграл в 80 матчах регулярного чемпионата и набрал 26 (14+12) очков при показателе полезности «–4» и 17 минутах штрафа. В плей-офф на его счету шесть (3+3) очков, показатель полезности «0» и четыре минуты штрафа.
Вместе с «Сент-Луисом» Барбашев стал обладателем Кубка Стэнли.
Иса Чаниев: Бой Ломаченко – Кэмпбелл прошел на одном дыхании Бывший претендент на звание чемпиона мира по версии IBF в легком весе Иса Чаниев поделился впечатлениями от поединка Василия Ломаченко с Люком Кэмпбеллом. 01.09.2019 14:00 Бокс Усачев Владислав Серена опять разгромила Шарапову. Теперь Мария покинет топ-100 рейтинга Главный матч первого дня, да и всей первой недели US Open, продлился чуть менее часа. 27.08.2019 06:58 Теннис Мысин Николай Старт настоящего фаворита. Медведев разгромил соперника в первом матче в Нью-Йорке Чемпион «Мастерса» в Цинциннати, пятая ракетка мира Даниил Медведев уверенно вышел во второй круг US Open. 26.08.2019 23:04 Теннис Мысин Николай Дмитрий Пирог: Команда Ковалева качественно проанализировала Ярда Бывший чемпион мира по версии WBO в среднем весе Дмитрий Пирог признался, что соперник Сергея Ковалева британец Энтони Ярд произвел на него приятное впечатление, несмотря на поражение нокаутом в 11-м раунде. 25.08.2019 13:05 Бокс Усачев Владислав Рейтинг тяжеловесов ММА: Харитонов приблизился к топ-10, Минаков поднялся на две позиции Более 20 российских бойцов на данный момент входят в топ-100 лучших тяжеловесов ММА. 27.08.2019 13:05 ММА Ващенко Сергей Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. 21.03.2019 20:30 Биатлон Кузина Наталья Без огонька. Ломаченко и Поветкин легко расправились с британцами Украинец Василий Ломаченко и россиянин Александр Поветкин одержали победы в Великобритании над местными боксерами. 01.09.2019 02:03 Бокс Усачев Владислав Евгений Ловчев: Игра равных команд, которые находятся не в лучшем состоянии Наш обозреватель о матче 8-го тура РПЛ «Спартак» - «Зенит». 01.09.2019 21:45 Футбол Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. 22.03.2019 22:30 Биатлон «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий