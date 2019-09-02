Павел Дедунов: «Авангард» не собирается ограничиваться одной победой над ЦСКА «Ястребы» выиграли в первом матче нового сезона КХЛ.

Форвард «Авангарда» Павел Дедунов прокомментировал победу над ЦСКА (3:1) в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ на «ЦСКА Арене» в Москве.

«Мы постепенно адаптируемся к требованиям тренерского штаба, – приводят «Известия» слова 29-летнего нападающего. – Как видите, в первой игре сумели воплотить в жизнь задуманное.

Сейчас будем продолжать работать, чтобы закрепить успех. У всех большие амбиции, и мы не собираемся ограничиваться одной победой над ЦСКА».

Напомним, «Авангард» одержал волевую победу над ЦСКА. Пропустив на 12-й минуте от Максима Шалунова, «ястребы» сравняли счет до перерыва, а во втором периоде защитник Максим Чудинов броском из своей зоны забросил победную шайбу. Также дублем в ворота действующих обладателей Кубка Гагарина отметился еще один игрок обороны – канадец Коди Фрэнсон.

Следующий матч «Авангард» проведет 6 сентября с «Северсталью» в Балашихе.