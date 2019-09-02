Максим Сушинский – о победе над ЦСКА: Выводы делать рано, посмотрим в апреле, как все сложится «Авангард» выиграл у обладателей Кубка Гагарина в первом матче сезона.

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал победу над ЦСКА (3:1) в стартовом матче нового регулярного чемпионата КХЛ на «ЦСКА Арене» в Москве.

«Здорово сыграли в обороне против ЦСКА, поэтому добились результата, – приводят «Известия» слова Сушинского. – Один раз использовали большинство. Но выводы делать пока рано. Посмотрим в апреле, как все сложится».

Напомним, ЦСКА открыл счет в матче благодаря голу форварда Максима Шалунова. Еще до первого перерыва канадец Коди Фрэнсон забросил ответную шайбу. А во втором периоде защитник Максим Чудинов броском из своей зоны вывел «Авангард» вперед. Окончательный счет в матче был установлен Фрэнсоном, который отправил шайбу в пустые ворота.

Следующий матч «Авангард» проведет 6 сентября с «Северсталью» в Балашихе.