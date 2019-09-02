Давид Пастрняк: На юниорском и молодежном уровне Чехия отстает от Финляндии и Швеции Форвард «Бостона» считает, что чешским игрокам нужно проводить больше времени на льду.

Загрузка...

Форвард «Бостона» Давид Пастрняк высказался о нынешнем уровне чешского хоккея.

– Если сравнивать с Финляндией и Швецией, то на юниорском и молодежном уровнях мы немного отстаем, – приводит слова 23-летнего чеха официальный сайт лиги.

– В чем причина?

– Хотел бы я знать. Не знаю, может быть, они проводят больше времени на льду. Больше тренеров, больше мест для тренировок? Не знаю причину, но я, когда был ребенком, проводил на льду по три-четыре часа в день. Сегодня я сомневаюсь, что кто-то из детей столько времени находится на льду.

Напомним, Пастрняк провел пять сезонов в «Бостоне». В 320 матчах в НХЛ на его счету 284 (132+152) очка. В прошлом сезоне «медведи» дошли до финальной серии Кубка Стэнли, где проиграли в седьмом матче «Сент-Луису».

В январе этого года Пастрняк впервые сыграл в Матче всех звезд НХЛ.