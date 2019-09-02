СКА победил «Металлург» на выезде В матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» на своем льду уступил СКА – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1).

Новости СМИ2 У победителей отличились Давид Рундблад (19:06), Наиль Якупов (37:46) и Владимир Ткачев (58:23). Единственную шайбу в составе проигравших забросил Брэндон Козун (29:44).