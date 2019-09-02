Микс Индрашис: Хотелось бы иметь больше времени, чтобы перестроиться на канадский лед Нападающий «Динамо» Микс Индрашис после победы над «Торпедо» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ рассказал о победе.

- Какие ощущения от матча? Быстро перестроились на канадский лед?

- Мы уже тренировались здесь. Конечно, хотелось бы иметь больше времени, но мы выиграли. Все нормально. Будет еще лучше.

- Трудно было вернуться на лед?

- Да.

- Сложно было снова найти взаимопонимание с партнерами по своей тройке?

- Он только пару дней вместе катается, так что…

- Когда вам снимут швы?

- Думаю, в течение пяти - шести дней. Но вам лучше спросить у доктора.

- Почему такие удары в средней зоне? Из-за того, что она стала меньше и вы не успеваете?

- Просто так получилось. Я ждал пас о защитников. Шайбу, грубо говоря, в жопу отдали. Вот так и получилось.

- В раздевалку после матча заходило руководство. Что говорили?

- Все хорошо, все на позитиве. Мы выиграли и все довольны.