Алексей Морозов: Выступление «Ак Барса» - одна из главных интриг стартовавшего сезона - Советский спорт
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03 сентября 2019 08:45Хоккей

Алексей Морозов: Выступление «Ак Барса» - одна из главных интриг стартовавшего сезона

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Алексей Морозов – о предстоящем матче казанцев с ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

- Выступление казанцев - одна из главных интриг стартовавшего сезона. Крайне интересно увидеть, что из себя станет представлять команда при Квартальнове, насколько будет отличаться от той, что была при Зинэтуле Хайдаровиче Билялетдинове, - приводит слова Морозова «Известия».

Напомним, что встреча состоится сегодня в Москве «ЦСКА-Арене» и начнется в 19:30 (мск).

Добавим, что 1 сентября в матче за Кубок Открытия ЦСКА на своем льду уступил «Авангарду» ЦСКА со счетом 1:3. Для «Ак Барса» же эта встреча будет первой в стартовавшем сезоне КХЛ.

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