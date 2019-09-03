«В следующий раз я стану лучше». Овечкин отреагировал на свой рейтинг в NHL 20 Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отреагировал на свой игровой рейтинг в хоккейном симуляторе NHL 20.

Загрузка...

«Я приму это! Но в следующий раз я стану лучше», - написал Овечкин в своем Twitter.

Напомним, что рейтинг нападающего составил 92 балла, а Овечкин занял четвертое место среди всех игроков. Выше Овечкина в рейтинге оказались Конор Макдэвид из «Эдмонтона» (94), капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби (93) и российский форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров (92).