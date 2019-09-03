«В следующий раз я стану лучше». Овечкин отреагировал на свой рейтинг в NHL 20

«Я приму это! Но в следующий раз я стану лучше», - написал Овечкин в своем Twitter.
Напомним, что рейтинг нападающего составил 92 балла, а Овечкин занял четвертое место среди всех игроков. Выше Овечкина в рейтинге оказались Конор Макдэвид из «Эдмонтона» (94), капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби (93) и российский форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров (92).
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