Игорь Бобков: Задача у «Авангарда» стоит та же — выиграть Кубок Гагарина Голкипер омского «Авангарда» Игорь Бобков рассказал о победе в матче за Кубок открытия, а также о главной задаче омской команды на новый сезон в Континентальной хоккейной лиге.

— Можно ли назвать Кубок Открытия какой-то небольшой компенсацией за поражение в финале Кубка Гагарина?

— Думаю, что нет. Это ведь абсолютно новый сезон. Очень рады, что удалось его начать с победы, взяли на выезде два очка у непростого соперника. Движемся дальше. Задача у нас стоит та же — выиграть Кубок Гагарина, — приводит слова Бобкова News.ru.

Напомним, что 1 сентября «Авангард» в Москве переиграл ЦСКА (3:1) в стартовом матче 12-го сезона КХЛ, впервые в истории команды завоевав Кубок открытия лиги.