Сергей Бобровский: Считаю, что Кузнецову нужно помочь и дать ему шанс реабилитироваться

- Согласен, что это некрасивый поступок, но он не обманывал хоккей, он не принимал стероиды, не принимал препараты, которые бы давали ему преимущество перед другими хоккеистами. Считаю, что в этой ситуации человеку нужно помочь и дать ему шанс реабилитироваться. Просто ошибся.
Не хочу сказать, что я это поддерживаю. Конечно, это плохо. Но я рассматриваю ситуацию после того, когда это уже получилось. Считаю, что теперь нужно поддержать парня, - приводит слова Бобровского «Матч ТВ».
Международная федерация хоккея объявила о том, что положительный результат на кокаин дала допинг-проба 27-летнего форварда, взятая 26 мая 2019 года в день матча за бронзу на чемпионате мира с Чехией. Таким образом, Кузнецов не сможет играть на турнирах под эгидой ИИХФ до 12 июня 2023 года.
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