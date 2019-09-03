Сергей Бобровский: С Василевским у нас хорошие рабочие отношения

- С Василевским у нас хорошие рабочие отношения. Ревности никакой нет, наши пути никак нигде не пересекутся. Если мы будем вместе в сборной, то выбор между нами будет делать тренерский штаб. Что касается НХЛ, то у каждого из нас своя судьба. Для страны очень здорово, что есть такие вратари, что наша российская школа вратарей растет и развивается, - приводит слова Бобровского «Матч ТВ».
Напомним, что 1 июля Бобровский на правах неограниченно свободного агента подписал семилетний контракт с «Флоридой». До этого голкипер семь лет выступал за «Коламбус». В прошлом сезоне голкипер провел 62 встречи за «Блю Джекетс» в регулярном чемпионате НХЛ, одержав 37 побед.
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