Сергей Бобровский: С Василевским у нас хорошие рабочие отношения - Советский спорт
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03 сентября 2019 12:57Хоккей

Сергей Бобровский: С Василевским у нас хорошие рабочие отношения

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский рассказал об отношениях с вратарем «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андреем Василевским.

- С Василевским у нас хорошие рабочие отношения. Ревности никакой нет, наши пути никак нигде не пересекутся. Если мы будем вместе в сборной, то выбор между нами будет делать тренерский штаб. Что касается НХЛ, то у каждого из нас своя судьба. Для страны очень здорово, что есть такие вратари, что наша российская школа вратарей растет и развивается, - приводит слова Бобровского «Матч ТВ».

Напомним, что 1 июля Бобровский на правах неограниченно свободного агента подписал семилетний контракт с «Флоридой». До этого голкипер семь лет выступал за «Коламбус». В прошлом сезоне голкипер провел 62 встречи за «Блю Джекетс» в регулярном чемпионате НХЛ, одержав 37 побед.

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