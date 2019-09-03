Александр Кожевников: В «Спартаке» уже видна работа Знарка на предсезонке

- Уже видна работа Знарка на предсезонке. Достаточно уверенно играл «Спартак», немного не хватает в концовке, но это сейчас у всех команд, скорее всего, будет. Для первой игры все неплохо, но были ошибки и страдает реализация.
Выделить кого-то из игроков трудно в этой игре. Неплохо играл Беспалов, но одна ошибка привела к тому, что потеряли очки, - приводит слова Кожевникова Sport24.ru.
Напомним, что в следующем матче «Спартак» в гостях сыграет с «Локомотивом».
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