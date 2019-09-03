Александр Кожевников: В «Спартаке» уже видна работа Знарка на предсезонке Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал поражение «Спартака» от рижского «Динамо» (1:2 ОТ) в стартовом матче КХЛ.

- Уже видна работа Знарка на предсезонке. Достаточно уверенно играл «Спартак», немного не хватает в концовке, но это сейчас у всех команд, скорее всего, будет. Для первой игры все неплохо, но были ошибки и страдает реализация.

Выделить кого-то из игроков трудно в этой игре. Неплохо играл Беспалов, но одна ошибка привела к тому, что потеряли очки, - приводит слова Кожевникова Sport24.ru.

Напомним, что в следующем матче «Спартак» в гостях сыграет с «Локомотивом».