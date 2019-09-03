Иван Барбашев: Подумал, что мне не стоит подписывать контракт в России Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев рассказал, почему отказался от подписания контракта с клубами КХЛ.

- Один клуб КХЛ предлагал 120 млн рублей за сезон? Я не буду с этим спорить. Но я подумал, что мне не стоит подписывать контракт в России. Потому что обратно в НХЛ могут и не позвать. Да и зачем портить все отношения с «Сент-Луисом»? Нет, я этого делать не собираюсь. Не для этого я уже в 16 лет уехал играть в Северную Америку. Я с детства мечтал выступать в НХЛ и очень доволен тем, как все сложилось, - приводит слова Барбашева «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что форвард «Сент-Луиса» договорился с клубом о подписании двухлетнего контракта. Средняя зарплата 23-летнего российского нападающего за эти два сезона составит 1,475 миллиона долларов.

Добавим, что Барбашев выступает в системе «Сент-Луиса» с 2015 года. В прошлом сезоне он сыграл в 80 матчах регулярного чемпионата и набрал 26 (14+12) очков при показателе полезности «–4» и 17 минутах штрафа. В плей-офф на его счету шесть (3+3) очков, показатель полезности «0» и четыре минуты штрафа.