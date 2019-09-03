Иван Барбашев: Мне предлагали контракт на 120 млн в год в России Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев признался, что не желает подписывать контракт с российским клубом.

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Сегодня хоккеист продлил соглашение с «блюзменами».

– Мне предлагали контракт на 120 млн рублей в год в России, а я от него отказался. Я подумал, что мне не стоит подписывать контракт в России. Потому что обратно в НХЛ могут и не позвать. Да и зачем портить все отношения с «Сент-Луисом»? Нет, я этого делать не собираюсь. Не для этого я уже в 16 лет уехал играть в Северную Америку. Я с детства мечтал выступать в НХЛ и очень доволен тем, как все сложилось, – приводит слова Барбашева «Матч-ТВ».

На данный момент Барбашев набрал 51 (26+25) очков в 163 матчах НХЛ.