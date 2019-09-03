Волченков наказан денежным штрафом за жесткий фол на Индрашисе

Форвард нижегородского «Торпедо» Антон Волченков заплатит денежный штраф за грубое нарушение в матче с московским «Динамо».
Напомним, хоккеист автозаводцев получил «5+20» после фола, который был зафиксирован в борьбе против нападающего бело-голубых Микса Индрашиса. Последний из-за столкновения получил сотрясение мозга.
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Торпедо» Антона Волченкова по п.1.1. («Атака игрока, не владеющего шайбой») статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, и подвергнуть денежному штрафу», – говорится в сообщении КХЛ.
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев «Канадцы меня подстрелили, но я ответил им победой». «Локо» выиграл Кубок мира Ярославская молодежка вновь доказала, что ей нет равных. 31.08.2019 23:27 Хоккей Кузютина Елена Рейтинг летних трансферных кампаний клубов РПЛ. Взгляд Алексея Андронова Обозреватель «Советского спорта» Алексей Андронов оценивает работу всех клубов РПЛ на трансферном рынке. 03.09.2019 11:00 Футбол Андронов Алексей Лю ответила Валиевой четверным лутцем. Американка тоже выиграла этап Гран-при В США на 2-м турнире юниорской серии Гран-при Алиса Лю первой в истории женского катания сделала в одной программе и тройной аксель, и прыжок в четыре оборота. 01.09.2019 13:40 Фигурное катание Тигай Лев Волнение помешало «Металлургу». Премьера Кудашова в СКА получилась удачной Центральным матч тура получился очень крутым. 02.09.2019 19:31 Хоккей Костяев Иван «До конца матча в себя прийти не могли». Московское «Динамо» стартовало с победы Московское «Динамо» стартовало в 12-м сезоне КХЛ с победы над нижегородским «Торпедо» - 3:2. 02.09.2019 23:12 Хоккей Кузютина Елена Денис Черышев: В игре с Шотландией надо концентрироваться на своей игре и брать три очка После тренировки сборной России в Новогорске на вопросы журналистов ответили Денис Черышев, Сослан Джанаев и Александр Ерохин. 03.09.2019 13:30 Футбол Григорьевская Юлия Старт настоящего фаворита. Медведев разгромил соперника в первом матче в Нью-Йорке Чемпион «Мастерса» в Цинциннати, пятая ракетка мира Даниил Медведев уверенно вышел во второй круг US Open. 26.08.2019 23:04 Теннис Мысин Николай «Когда Чуди бросает, становится очень страшно» Авторы голов «Авангарда» Коди Фрэнсон и Максим Чудинов раскрыли секрет своих неотразимых бросков, а главные тренеры были куда сдержаннее в эмоциях. 01.09.2019 20:45 Хоккей Домрачев Владислав Россияне выступили на турнире UFC в Китае. Один из них неожиданно проиграл (видео) На турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 157 в Китае выступили бывших чемпиона организации М-1. Дамир Исмагулов одержал победу, а Хадис Ибрагимов потерпел неожиданное поражение. 31.08.2019 13:23 ММА Ващенко Сергей