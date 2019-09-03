Волченков наказан денежным штрафом за жесткий фол на Индрашисе Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Загрузка...

Форвард нижегородского «Торпедо» Антон Волченков заплатит денежный штраф за грубое нарушение в матче с московским «Динамо».

Напомним, хоккеист автозаводцев получил «5+20» после фола, который был зафиксирован в борьбе против нападающего бело-голубых Микса Индрашиса. Последний из-за столкновения получил сотрясение мозга.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Торпедо» Антона Волченкова по п.1.1. («Атака игрока, не владеющего шайбой») статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, и подвергнуть денежному штрафу», – говорится в сообщении КХЛ.