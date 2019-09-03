Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Крунвалль завершил карьеру - Советский спорт
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03 сентября 2019 18:42ХоккейКоноплев Александр

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Крунвалль завершил карьеру

Защитник «Детройта» Никлас Крунвалль объявил о завершении карьеры игрока, сообщает официальный сайт «Ред Уингз».

38-летний швед получил должность в клубе.

Хоккеист – член «Тройного золотого клуба», куда входят победители Олимпиады, чемпионатов мира и Кубка Стэнли.

Крунвалль выступал за «Детройт» с 2003 года. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ защитник набрал 432 (83+349) очка в 953 матчах. В плей-офф НХЛ на счету защитника 47 (5+42) очков в 109 играх.

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