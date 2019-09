Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Крунвалль завершил карьеру

38-летний швед получил должность в клубе.

Хоккеист – член «Тройного золотого клуба», куда входят победители Олимпиады, чемпионатов мира и Кубка Стэнли.

Крунвалль выступал за «Детройт» с 2003 года. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ защитник набрал 432 (83+349) очка в 953 матчах. В плей-офф НХЛ на счету защитника 47 (5+42) очков в 109 играх.

As one chapter ends, another begins.



Thank you, Nik. pic.twitter.com/G2vNzBMDAx